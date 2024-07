Unas: nasce il Progetto imprenditori sammarinesi nel mondo

L'obiettivo è sviluppare relazioni commerciali e sinergie operative tra le imprese locali e quelle di sammarinesi dislocate all'estero. Tradotto fare rete. Parte ufficialmente il Progetto Imprenditori sammarinesi nel mondo di Unas. Sul suo sito già disponibili informazioni e modulo di adesione in quattro lingue, a costo zero. L'Unione nazionale artigiani e pmi, che già rappresenta il 75% delle aziende in territorio, si apre ai colleghi oltreconfine, fungendo da collettore e facilitatore per la creazione di contatti e collaborazioni, oltre a organizzare workshop, seminari e incontri.

Dunque per gli aderenti opportunità e visibilità. Anche sull'Agenda artigiani dell'Unas: già a settembre, nella prossima edizione – assicurano – ci sarà uno spazio dedicato. "Serve a mettere in contatto le imprese dentro e fuori territorio - spiega Luigi Ceccoli, presidente Unas -. L'obiettivo è quello di creare condivisioni di informazioni e maestrie". Unas punta a raggiungere con questo progetto tutti i cittadini del Titano sparsi nel mondo: ha già contatto 57 ambasciate, 78 consolati e 21 fratellanze e comunità sammarinesi. All'atto dell'avvio, già la prima simbolica adesione da parte di due sorelle sammarinesi con un'impresa pochi chilometri fuori dal confine. "Penso sia un progetto utile - commenta Angelica Santi, imprenditrice -. Aiuta a conoscersi, condividere saperi e maestranze".

Nel video le interviste a Luigi Ceccoli (presidente Unas) e Angelica Santi (imprenditrice sammarinese)

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: