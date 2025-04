PROSSIMA APERTURA UNAS presenta “La Corte dei Mestieri” In via Federico d'Urbino, la Bottega dell'Artigianato e delle Tradizioni, a tutela e sviluppo dell'artigianato artistico tradizionale

Aprirà le porte a fine maggio, punto d'incontro tra realtà – imprese artigiane, start-up, ma anche l'hobbistica – che abbiano una storia, una originalità di idee – spiega il Presidente UNAS, Luigi Ceccoli – per difendere l'artigianato come eredità del passato, nel presente e portalo nel futuro, facendo rete”. Parte da qui anche il Segretario UNAS, Pio Ugolini: Corte dei Mestieri, per preservare competenze che vanno disperdendosi:

“E' per riscoprire, tutelare e sviluppare l'artigianato artistico tradizionale di San Marino. Un'iniziativa UNAS Imprese, concreta, per dare casa, per dare supporto e per agevolare chi ha difficoltà a fare mercato su questo, ma soprattutto anche chi ha buone mani, ma ancora non ha valutato, perché è difficile partire, la possibilità di orientarsi a questa arte, che deve far diventare una passione un'impresa”.

Prime realtà attive in Bottega saranno la Cooperativa Sociale “Ceramica Barbò”, “Attimi creativi” di Sarah Selva, “Jacanda” di Angelica Santi, in una vetrina che si arricchirà progressivamente. Contatti con altre aziende sono già avviati e UNAS è a disposizione per accogliere nuove proposte. Si parte con due grossi filoni tematici, civile-istituzionale e religioso: “Civile per quanto riguarda l'istituzionale, fatto dalla simbologia, dai prodotti legati alle nostre istituzioni, fino al percorso religioso, legato anche al Cammino del Santo e infine - aggiunge Ugolini - anche un aspetto commerciale che possa essere poi anche speso nel mercato turistico, non solo Sammarinese ma anche Emiliano-Romagnolo e limitrofo”.

Nel video, l'intervista al Segretario generale UNAS, Pio Ugolini

