Unas richiede di rivedere la monofase su mascherine FFP2 e FFP3

Lettera aperta da parte del presidente Unas Pio Ugolini ai Segretari di Stato alle finanze alla sanità e all'industria per richiedere l'esenzione della monofase su mascherine FFP2 e FFP3 oppure l'attivazione di una aliquota ridotta.

A differenza dell’Italia, - scrive Ugolini - San Marino non esenta dalle imposte indirette i DPI relativi a mascherine chirurgiche e FFP2 o FFP3 marcate CEE. Ma se per le mascherine chirurgiche il peso economico è limitato per gli operatori sammarinesi dato che sono prodotte in territorio, diverso è il discorso per quanto riguarda la fornitura di mascherine FFP2/3. Al momento mancano operatori sammarinesi produttori in territorio, pertanto l’approvvigionamento è esclusivamente per importazione e grava l’imposta monofase al 17%.





Almeno finchè non ci sarà una produzione interna - conclude - siamo a richiedere che almeno sulle mascherine FFP2 e FFP3 possa essere riconosciuta l’esenzione totale dall’imposta monofase, oppure– considerandoli straordinariamente beni di prima necessità allo stesso livello, poterli “equiparare” ai prodotti alimentari con aliquota del 2%.