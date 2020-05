UNAS sollecita indennizzo mensile forfettario agli artigiani senza sostegni economici

Con una lettera inviata al Segretario di Stato alle Finanze, UNAS segnala la necessità di misure urgenti per gli artigiani, titolari di licenza individuale, che hanno subito la chiusura obbligatoria per ragioni di emergenza sanitaria ed interesse nazionale, senza alcun sostegno. L'associazione confida che questi soggetti per il periodo in questione, “possano beneficiare di un indennizzo mensile forfettario pari al valore della pensione minima, eventualmente da ricevere in forma di credito d’imposta o come credito contributivo da utilizzare già per i pagamenti relativi alle scadenze di agosto relative all’esercizio 2019”.

Di qui la richiesta al Governo di un incontro urgente, in via telematica, "per meglio illustrare – concludono - la proposta e segnalare anche le difficoltà che ad oggi gli associati riscontrano nell’accesso al credito”.