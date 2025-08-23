DATI Under 35: flessione delle “imprese giovani” nel Riminese. Decremento ancor più marcato a livello nazionale È quanto emerge dai dati di Infocamere-Movimprese, elaborati dall'Osservatorio di Camera di Commercio Romagna

Sovrastimata, forse, nella percezione collettiva, la presenza di queste attività nel tessuto economico italiano. Tecnicamente sono “imprese giovani” quelle partecipate in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni. Rappresentano poco più dell'8% del totale, nel Belpaese; dato peraltro in calo del 2,8% rispetto rispetto all'anno precedente.

Evidentemente è chi ha già superato gli “anta” a fare sempre più la parte del leone. Ancor più ridotta la presenza delle nuove generazioni – nel panorama aziendale – in Romagna: 6,7%. Nel Riminese erano 2.368 – stando ai dati elaborati da Camera di Commercio - le imprese giovanili attive al 30 giugno 2025: 6,8% del totale. Con un calo, in 12 mesi, dell'1%. Inferiore, dunque, rispetto alla variazione negativa nazionale; e seppure di pochissimo anche a quella regionale: nell'intera Emilia-Romagna si è registrata infatti una flessione dell'1,1%.

Nella presentazione dello studio non vengono approfondite le cause di tali contrazioni; vi è piuttosto una disamina strutturale e settoriale di queste realtà. Mantenendo il focus su Rimini e Provincia fra gli under 35 prevalgono nettamente le imprese individuali. Interessante l'analisi dei comparti; i giovani pare prediligano innanzitutto il Commercio, e poi Costruzioni e Alloggio e ristorazione. Seppure i settori con la più alta incidenza di imprese giovanili, sul totale, siano servizi, attività finanziarie, amministrative, professionali, scientifiche e tecniche.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: