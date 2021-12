UNWTO: piena sinergia tra Italia e San Marino a livello di future politiche turistiche

Zurab Pololikashvili riconfermato Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo fino al 2025. Una rielezione, nell'ambito della 24° Assemblea Generale, che soddisfa sia San Marino che l'Italia, poiché – ha commentato il Ministro italiano del Turismo, Massimo Garavaglia - “dona continuità e stabilità a un settore che ha bisogno di rilanciarsi, soprattutto dopo gli anni duri di pandemia. Potremo così portare avanti – ha aggiunto - progetti territoriali ai quali stiamo lavorando in maniera congiunta, tramite una triangolazione che coinvolge UNWTO e i due Paesi”. “L’esempio più concreto è il Tavolo Turistico Territoriale – concorda il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati – che ha ricevuto l’ampio sostegno dell’Organizzazione e più di un apprezzamento anche ai tavoli negoziali europei. Non ci fermeremo qui, ma puntiamo ad ampliare questa collaborazione anche a settori strategici come il cineturismo”.

Nel video le intervista a Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo) e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)