MEETING DI RIMINI Urso: "La snellezza burocratica di San Marino può creare una collaborazione ancora più favorevole" Il ministro delle Imprese e del Made in Italy auspica una sinergia commerciale sempre più stretta tra i due Paesi: "Me lo auguro", ha dichiarato a margine del Meeting di Rimini

A margine del Meeting di Rimini il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parla anche del Titano. La snellezza burocratica che San Marino ha, può in qualche modo creare una collaborazione ancora più favorevole tra imprese italiane e sammarinesi? "Me lo auguro - ha risposto - peraltro la questione riguardante l'accelerazione autorizzatoria per gli investimenti produttivi l'abbiamo affrontata sin dall'inizio della legislatura a livello nazionale con il decreto legge 104/2023, articolo 13, che consente una autorizzazione unica per gli investimenti produttivi superiori a 1 miliardo di euro, sia direi soprattutto con la ZES unica del Mezzogiorno che ha avuto un grande successo perché consente di dare, appunto attraverso una struttura che è di missione operante a Palazzo Chigi, autorizzazioni in tempi congrui, quindi celeri, quelli che servono le nostre imprese, per tutte le regioni del Mezzogiorno, recentemente estesa anche all'Umbria e alle Marche".

Di Maria Letizia Camparsi

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