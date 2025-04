USA: per San Marino dazi del 10%. Nella lista di Trump il Titano è nella fascia tariffaria più bassa

Donald Trump e San Marino

Che si stesse per abbattere un ciclone, sul commercio mondiale, lo si sapeva già prima che Trump intervenisse dal giardino delle rose della Casa Bianca. Ci si interrogava piuttosto sulle modalità; se volesse introdurre “dazi universali” a percentuale fissa, o se intendesse proseguire con tariffe per così dire “personalizzate”. Il risultato è stato un mix delle due opzioni, facendo leva sul concetto di reciprocità. “Faremo pagare metà di ciò che paghiamo noi”, ha tuonato. Tariffe del 20%, ad esempio, per l'Unione Europea; “ci hanno derubato per anni – ha detto -, sono patetici”. Ancor più vessatorie le percentuali stabilite per altre potenze commerciali, in primis la Cina. Fissata dall'altra parte una base minima a livello planetario del 10%; di fatto un privilegio essere destinatari di questa misura senza ulteriori aggravi. E in questa fascia risulta la Piccola Repubblica di San Marino; con un teorico vantaggio competitivo, dunque – nell'export verso gli States –, rispetto ad altri Paesi del Vecchio Continente. Non essendo membro dell'UE; e al momento neppure associato.

Seppure faccia parte del medesimo “ecosistema” economico; e dunque a cascata potrebbe comunque registrarsi un impatto sulle realtà produttive del Titano. “Penso che le nostre aziende si organizzeranno – dichiara il Segretario Generale ANIS -; e vi sarà maggiore attenzione anche ad altri mercati, per non compromettere gli attuali volumi di affari”. William Vagnini sottolinea come il principale mercato per le imprese sammarinesi resti quello italiano ed europeo. Ma le ripercussioni che si avranno a livello UE “le subiremo in qualche maniera anche noi”, aggiunge; ponendo l'accento sulla necessità di elaborare una “strategia” in grado di contrastare questo “ulteriore problema”, che si somma agli effetti economici dei conflitti in corso e dell'attuale fase di instabilità globale. Attenzione anche alla reazione dei consumatori; probabilmente “saranno più preoccupati, e quindi più attenti”, sottolinea Vagnini; che dunque non esclude una contrazione dell'attitudine alla spesa, “e questo potrebbe riflettersi anche sulle imprese e i loro investimenti”.