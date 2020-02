CORONAVIRUS Usc: affrontare insieme l'emergenza

Usc: affrontare insieme l'emergenza.

Effetti del Coronavirus sull'economia sammarinese: la situazione è in costante evoluzione e l'Unione Commercio e Turismo ne sta monitorando l'andamento. Nella recente riunione del Direttivo, è stato rimarcato che “sicuramente le strutture ricettive e di ristorazione non saranno le uniche a subirne le conseguenze. “Le prime segnalazioni di difficoltà, nel comparto commerciale, - fa sapere l'USC - stanno arrivando dalle attività che operano con i paesi orientali. Gli operatori che commercializzano con l’Italia, e cioè il 90% circa, sono in attesa degli sviluppi o conseguenze – continua l'associazione - che si potrebbero verificare successivamente ai provvedimenti che intraprenderà la vicina Italia”.

“Il tavolo di crisi è stato invocato da tutte le parti sociali – concludono - perché, trattandosi di un’emergenza senza precedenti, che coinvolge non solo il nostro Paese, bensì il mondo intero, abbiamo la necessità di affrontare tutte le gravi problematiche che si stanno presentando ora dopo ora e giorno dopo giorno”.



