Usc: approvato il bilancio 2018 e presentato il nuovo logo

L'Assemblea Generale annuale dell'Usc, Unione Sammarinese Commercio e Turismo, ha approvato il bilancio sociale 2018. “E' in positivo e ce ne rallegriamo. C'è stata una buona partecipazione e – commenta la Presidente Andreina Bartolini – abbiamo ottenuto riscontri incoraggianti per il lavoro svolto. Inoltre – afferma – ci sono state anche nuove iscrizioni e quindi vuol dire che siamo sulla giusta strada”. La Presidente ha relazionato sui lavori svolti nell’ultimo anno da tutti I membri del Consiglio Direttivo. Dall’intervento è scaturito un dibattito nel quale si è spaziato sui principali temi legati al mondo del commercio e del turismo e soprattutto – riferisce l'Usc - “sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle imprese, oppresse da anni dalla crisi economica e dalla mancata risoluzione dei principali problemi della categoria”. L'assemblea è stata anche l'occasione per la presentazione del nuovo logo dell'organizzazione: “Ha un importante valore intrinseco – sottolinea l'Usc - quello dell’inizio di un nuovo percorso che sia di crescita e rinnovamento”.