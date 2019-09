Usc attacca: "Chi ha scippato il Paese?"

“Da anni l'unica volontà è stata di nascondere gli scippatori delle risorse del Paese”: è una dura presa di posizione quella dell'Unione Sammarinese Commercio che evidenzia come “dall’inizio di ogni crisi, i vari governi abbiano preferito sfruttare le riserve evitando sempre di “toccare” i settori che dal loro punto di vista sono “intoccabili”.

“È arrivato il momento, a Consiglio sciolto, - esorta l'Usc - di mettere tutte le carte in tavola a disposizione della collettività, senza “nascondersi” dietro a false condivisioni o inventarsi tavoli istituzionali, inutili, che di istituzionale non hanno nulla”. I commercianti chiedono infine a chiunque rappresenterà la prossima legislatura, di avere il coraggio e la volontà di iniziare un percorso serio per una rivisitazione concreta di tutti gli aspetti o argomenti o capitoli del bilancio dello Stato”.