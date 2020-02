Usc: "Aumento spropositato" delle commissioni con la carta, rincari fino al 300%

L'Unione dei commercianti denuncia un rincaro fino al 300% delle commissioni sui pagamenti con carte di credito per gli esercenti. Un "aumento spropositato" scrive l'Usc in una nota in cui spiega di averlo già previsto e di aver già segnalato questa ipotesi alla precedente Segreteria di Stato alle Finanze, alle banche e alle istituzioni del settore. Il 300% in più lo registrano i distributori di carburanti, mentre nelle altre attività, spiega l'Usc, si arriva ad una crescita del 200% circa. "Come può un'azienda prevedere un'assunzione anche part-time - si chiede l'organizzazione - quando alla fine dei conti elargisce alle banche il triplo per le sole commissioni sulle carte?"

L'Unione sammarinese commercio e turismo parla di attività che in un anno hanno pagato 25mila euro per queste spese, rispetto ai 7-8mila euro dell'anno precedente. Le transazioni con carta di credito, in media, sono quasi la metà del totale. L'organizzazione si dice consapevole delle difficoltà del comparto bancario, ma allo stesso tempo scrive che è "giunto il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità" evitando di far pagare la "collettività".