COMMERCIO E TURISMO Usc: “Impossibile fare impresa a San Marino”

Usc: “Impossibile fare impresa a San Marino”.

A San Marino “fare impresa è pressoché impossibile”. È una nota amara quella pubblicata dall'Unione sammarinese Commercio e Turismo, già a partire dal titolo “La credibilità non si inventa ma si costruisce” e descrive un Paese, appunto, senza credibilità sia per chi “ci guarda da fuori”, sia per chi fa impresa. “Dopo due mesi di chiusura della maggior parte delle aziende, gli operatori sono esausti e sfiduciati, non più disposti ad accontentarsi delle solite chiacchiere”, si legge. “Le aziende – continua - sono sempre più disorientate da notizie ufficiali e ufficiose postate via Facebook di sgravi e aiuti finanziari da parte degli istituti bancari salvo poi scontrarsi con la dura realtà, a tutt’oggi nessuno o quasi ha potuto accedervi”. Si chiedono equità e trasparenza in ogni settore, pubblico e privato, ricordando – conclude Usc - “che non esiste nessuno Stato senza imprese”.



I più letti della settimana: