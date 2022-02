USC: “Impossibile fare impresa. Le banche tornino a fare le banche”

E' l'appello dell'Unione Sammarinese Commercianti rivolto al sistema bancario perché possa essere supporto alle attività, in un momento delicato per l'economia e in cui le stesse aziende sono “strozzate” dagli istituti, che pongono sbarramento – scrive USC – ad ogni minima richiesta degli imprenditori. Parlano di tassi di interessi, commissioni, spese bancarie fuori da ogni logica di mercato, chiedono supporto istituzionale, normativo e sistemico e definiscono “inaccettabile” si continui a ad aiutare le banche con soldi della collettività. “Abbiamo permesso la fuoriuscita di miliardi di euro dal sistema bancario – chiosa l'USC - ma a tutti i cittadini chiediamo l’ipoteca anche del coppo del vicino di casa per ottenere anche solo 10mila euro di sconfinamento”.

