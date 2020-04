USC: "Obbligatoria la riapertura"

Obbligatoria la riapertura anche per Unione Sammarinese Commercio e Turismo, che in una nota stampa si chiede "quale sia la differenza tra le attività rimaste aperte dove giornalmente hanno transitato circa 5 mila persone rispetto ad oltre 1000 attività che hanno dovuto subire la chiusura forzata da ormai 2 mesi". USC chiede una comunicazione chiara, provvedimenti esaustivi e la riapertura di tutte le attività, con il preavviso necessario per organizzare la ripresa