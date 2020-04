USC, serrande abbassate e conti da pagare "forte scollamento istituzioni ed economia reale"

Al di là di quello sanitario, che trova evidenze direttamente nello stato di salute della popolazione, l’emergenza Coronavirus sta impattando fortemente anche su vari aspetti della nostra vita. Fra questi, il mondo del commercio. Zero incassi e fornitori da pagare per i negozianti di San Marino, che chiedono misure urgenti per la sopravvivenza del settore. Forte intervento della presidente dell' USC Marina Urbinati, che rileva come il settore fosse in crisi da anni “neanche in questa occasione c'è capacità di ragionamento- dice- notiamo scollamento tra istituzioni e economa reale, le criticità denunciate da anni stanno emergendo prepotentemente ed abbiamo già richiesto nei documenti prodotti nelle varie Segreterie, l'obbligo di fare emergere i responsabili dell'attuale disastro” .

Nel video l'intervento di Marina Urbinati nel nostro tg



I più letti della settimana: