Usc: trenino tutto l'anno.

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo torna sulla gestione del progetto SM by Train, prendendo “le distanze dall’atteggiamento strumentale – scrive - tenuto dalla Segreteria di Stato al Turismo in merito alla gestione del progetto SM by Train”. Usc l'accusa di chiamare in causa le associazioni solo ad accordi fatti. “Vogliamo un servizio tutto l’anno, - tuonano i commercianti - vogliamo un servizio degno di questo nome e che possa servire a tutti: turisti, disabili, lavoratori dipendenti, famiglie e perché no a tutti i sammarinesi”. Infine, ribadiscono la richiesta di regole certe e il rispetto delle stesse.



