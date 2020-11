"PROGETTO DI RIPARTENZA" USL al Governo: "Serve confronto in tempi celeri sugli interventi in materia di lavoro da adottare"

L'Unione Sammarinese Lavoratori invita politica e istituzioni ad un confronto immediato sulle tematiche urgenti del Paese e le soluzioni da adottare. Il sindacato fa poi riferimento al Decreto n.123/2020 che “ha apportato una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa al contrasto alla diffusione del Covid-19, nonché in materia di lavoro”. Non condivide la scelta di estendere l’utilizzo dello strumento del “Lavoro Occasionale” a tutti i settori economici privati: “Tale strumento, infatti, - ricordano - già nella passata legislatura era stato oggetto di un confronto in merito ad una sua opportuna “rivisitazione”. Come allora, riteniamo che la “flessibilità” richiesta al lavoratore debba trovare una adeguata compensazione”.

Già chiesto un incontro al Governo per affrontare in tempi celeri “tutta una serie di interventi in materia di lavoro, a partire - elencano - dalla discussione sul rinnovo dei Decreti in scadenza a fine anno su mobilità, CIG, congedi parentali, le riforme, ma anche per avviare in modo deciso una vera discussione sulla tenuta del nostro sistema economico, messo ancor più a dura prova - conclude l'USL - dall’aggravarsi della pandemia nonché sul tema, centrale, di un progetto di ripartenza per San Marino".



