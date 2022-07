Usl: al via il IV Congresso Confederale insieme a quelli di federazione

Nel servizio Giorgia Giacomini

Al via il IV Congresso confederale dell'Unione Sammarinese dei Lavoratori, insieme ai congressi di Federazione. Una due giorni di lavori e confronti al Grand’Hotel di San Marino. "Un sindacato che guarda al domani" il titolo dell'assise. Il sindacato arriva all'appuntamento dopo le assemblee pre-Congressuali in tutti i luoghi di lavoro del settore privato e del settore Pubblico per designare i delegati ai Congressi. “Oggi siamo molto rappresentativi. Lascio un sindacato forte e coeso, che guarda al futuro - ha detto Giorgia Giacomini Segretario Generale uscente- mettendo al centro il lavoro e la persona". Domani l'elezione dei nuovi vertici, si profila una nuova guida femminile per il Sindacato.

Sentiamo Giorgia Giacomini Segretario Generale Usl