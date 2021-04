USL alla politica: “Facciamo quadrato sui temi urgenti"

USL alla politica: “Facciamo quadrato sui temi urgenti".

USL sollecita la politica, chiedendo un incontro con maggioranza e opposizione sui temi urgenti. Chiede di “fare quadrato” in un percorso comune, in particolare, sulla gestione del debito, sul risanamento del comparto bancario, sul rilancio del turismo e del commercio. Focus poi sull'ISS e sulla nuova struttura del Pubblico Allargato, nonché sulle riforme: del mercato del lavoro, del welfare per nuovi strumenti a favore delle famiglie.

