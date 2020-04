USL attende risposte dal Governo: "unità di crisi" per affrontare il dopo-Covid

L'Unione Sammarinese Lavoratori è in attesa di risposte dal Governo a proposito dell’apertura di una “unità di crisi” che – scrive il Segretario generale, Giorgia Giacomini - possa affrontare su due piani, a livello politico e tecnico il dopo Covid ovvero la ripartenza e il rilancio dell’economia del paese, così come siamo in attesa - aggiunge - delle proposte su temi quali pensioni e Tfr prima dell‘approvazione del prossimo annunciato decreto. USL ricorda anche di aver chiesto di non procedere in questa fase con i licenziamenti, di rivedere per alcune fasce l’indennità di malattia, di avere direttive chiare per il settore istruzione, di vedere stabiliti aiuti concreti alle imprese, operatori economici e famiglie in difficoltà. Temi, anche questi, su cui attendono che si esprima l'Esecutivo.



