USL: aumentano i poveri con un lavoro. Busignani: "Dalla Caritas numeri devastanti"

Nel video l'intervista a Francesca Busignani, Segretario Generale USL.

Sempre più poveri a San Marino, anche chi un lavoro ce l'ha. A lanciare l'allarme questa volta è l'Unione Sammarinese Lavoratori. Inflazione, caro-energia, affitti alle stelle, tassi in rialzo dei mutui, “che tale piaga stia dilagando anche sul nostro territorio” lo attestano i dati sulle persone che si rivolgono alla Caritas: dalle 89 del 2022, per il 40% si trattava di persone occupate – sottolinea il sindacato - siamo già a 175 nei primi mesi del 2023.

USL invita pertanto ad un cambio di prospettiva, a guardare la situazione con un criterio di valutazione che vada al di là dell'aumento del Pil o della crescita dell'occupazione. “E' vero che la disoccupazione è molto bassa, - si chiede il sindacato - ma i livelli di assunzione di un lavoratore siamo così certi che siano gli stessi, per la medesima mansione, di tempo addietro, o forse a parità di mansione il livello, in alcuni ambiti, è sceso minimo di un “gradino”?”

Avvicinandosi al 1° maggio, una riflessione è d'obbligo per Francesca Busignani: “L’analisi sterile dei dati, ancorché positiva, - scandisce il Segretario Generale USL - non ci porterà da nessuna parte se lo sviluppo non significherà anche progresso e soprattutto lotta alla povertà e preservazione di un tenore di vita dignitoso per il lavoratore”.

