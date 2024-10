Usl: aumentare le pensioni, non tagliarle

A pochi giorni dalla raccomandazione del Fondo Monetario Internazionale, per un nuovo intervento sulle pensioni, la federazione pensionati della Usl chiede misure in senso opposto, sollecitando aumenti, soprattutto per le minime, anche perchè le rivalutazioni degli ultimi anni non hanno coperto la dinamica inflattiva.

“Sappiamo tutti - dichiara il segretario della Federazione Usl pensionati Luigi Maria Belisardi - che ulteriori sacrifici ai danni della parte più fragile della nostra società, risulterebbero insostenibili e dannosi e che nessuna politica dotata di una qualche visione potrebbe mai proporli. Ci aspettiamo al contrario passi concreti – conclude - per dare risposte a chi da troppo tempo le attende".