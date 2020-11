TUTELA DIPENDENTI USL chiede lo stop temporaneo ai licenziamenti

USL contro politiche rigide che porterebbero - avverte - solo a recessione economica, e chiede il blocco dei licenziamenti per tutelare i dipendenti - scrive - e non rischiare di impoverire il sistema lavorativo in termini di forze e competenze. Invita invece a politiche di sviluppo e ricerca, per dare sostegno ad impiegati ed interi settori, incentivando la ripresa una volta finita questa situazione di emergenza.

Leggi il comunicato stampa USL

