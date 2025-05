1 MAGGIO USL, da oggi il questionario sulle violenze e molestie sui luoghi di lavoro Busignani: "Lavoro da difendere, come fondamento di giustizia, equità, dignità"

USL, da oggi il questionario sulle violenze e molestie sui luoghi di lavoro.

Da oggi per tutto il mese, USL lancia il questionario sulle violenze, molestie e discriminazioni nel mondo del lavoro, per testare la profondità del fenomeno a San Marino. Sarà anonimo e disponibile su più canali, dal sito del sindacato, via mail, sui social. Il Segretario Generale, Francesca Busignani ricorda il senso della festa: "Il 1° Maggio – afferma la Segretaria Generale USL Francesca Busignani – oltre ad un giorno di festa, deve essere un impegno collettivo a difendere il lavoro non solo come mezzo di sostentamento, ma come fondamento di giustizia, equità e dignità. Investire sul benessere dei lavoratori e sui loro diritti deve essere la priorità”.

