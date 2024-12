SINDACATO USL: "Detassare straordinari e premi, un aiuto immediato per i lavoratori" Il sindacato parla di "lavoratori penalizzati dall'inflazione" e chiede "un intervento immediato del Governo per migliorare il potere d'acquisto"

USL: "Detassare straordinari e premi, un aiuto immediato per i lavoratori".

L’Unione Sammarinese Lavoratori accoglie positivamente la proposta di ANIS sulla detassazione di straordinari e premi, ribadendo l’urgenza di interventi a sostegno dei lavoratori, soprattutto nei settori più colpiti dall’inflazione. Gli straordinari, pur con maggiorazioni, non vengono conteggiati nel TFR, nella tredicesima né nei contributi e rischiano di spingere i redditi in fasce fiscali più alte, vanificando parte dei guadagni.

USL, in una nota, sottolinea l’importanza della Legge 115/2017, che prevedeva agevolazioni sugli straordinari e sui premi, rimasta in vigore fino al 2020 e riattivata la scorsa estate grazie a continue pressioni. La detassazione rappresenterebbe un’ancora di salvezza per molti lavoratori, in attesa di contrattazioni che nel 2025 mireranno a ottenere aumenti dignitosi e il recupero del potere d'acquisto perduto.

Il sindacato sollecita il Governo a intervenire prontamente e assicura il proprio impegno per garantire condizioni di lavoro più giuste e un miglior equilibrio tra vita lavorativa e privata.

