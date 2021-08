Usl: Direttivo Confederale a tutto campo sulle criticità che attraversano il Paese

La riforma pensionistica tra i temi al centro del Direttivo Confederale dell’Unione Sammarinese Lavoratori: riforma che per il sindacato deve essere portata avanti parallelamente ad altri interventi strutturali fondamentali per il paese. Fondamentale – aggiungono - ripensare anche al sistema della Previdenza complementare affinché diventi realmente un “Secondo Pilastro” specie per le future generazioni.

Critiche, inoltre, alla gestione del Pubblico Impiego, su cui pesano in particolare – sottolinea l'Usl – “i ritardi nella regolarizzazione dei pubblici dipendenti e la “precaria” gestione del comparto sanitario”. Secondo l'Unione Sammarinese Lavoratori occorre, infine, “puntare sul rilancio delle prestazioni sociali e la creazione di posti di lavoro, sulla valorizzazione delle competenze, il recupero dell’efficienza, la certezza del diritto, passando in primis per le azioni di responsabilità e attraverso un reale e virtuoso accertamento dei redditi, solo così si potrà superare l’attuale stallo in cui si trova la nostra amata Repubblica.