SINDACATO USL: discriminazione di genere e inverno demografico, una sfida per il futuro del Paese Per il sindacato servono misure concrete per rendere sostenibile avere figli, soprattutto per le famiglie monoreddito e i genitori single

USL: discriminazione di genere e inverno demografico, una sfida per il futuro del Paese.

L’Unione Sammarinese dei Lavoratori accende i riflettori sulla discriminazione di genere, un problema che va oltre la violenza evidente e si manifesta anche nelle disuguaglianze salariali e occupazionali. Il calo delle nascite – solo 100 nuovi nati tra gennaio e settembre – evidenzia un “inverno demografico” sempre più critico.

Per USL, servono misure concrete per rendere sostenibile avere figli, soprattutto per le famiglie monoreddito e i genitori single che lottano per arrivare a fine mese. Critica anche la situazione delle aziende che non contribuiscono adeguatamente al sistema pensionistico, rendendo il futuro incerto, specialmente per le donne.

L’USL chiede inoltre incentivi abitativi e fiscali per giovani famiglie che vogliano stabilirsi nei Castelli meno popolati, come l’esenzione sulla tassa della prima casa o sulle rette scolastiche. L’organizzazione si dichiara disponibile a un confronto su queste sfide cruciali per il futuro del Paese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: