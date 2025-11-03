TV LIVE ·
Caso BSM: dal carcere ai domiciliari, le due persone indagate
USL: due lavoratrici perdono il posto causa "calo demografico"

Il sindacato esorta al cambio di rotta

3 nov 2025
Sede USL
Sede USL

Riduzione del personale causa "calo demografico". È l'Unione Sammarinese Lavoratori a segnalare il caso di due lavoratrici, occupate in asili della Repubblica, che hanno perso il posto dopo quasi 20 anni, proprio perché queste strutture "purtroppo faticano ad andare avanti con sempre più posti vuoti". Il sindacato ribadisce la necessità di invertire la rotta: "sono alcune categorie di lavoratori a pagare il prezzo più alto - fa notare l'USL -, urgono, quindi, politiche familiari e di sostegno più incisive sia per invertire il trend della denatalità sia per sostenere il benessere, le pari opportunità, l’inclusione. Ben venga - conclude l'USL - il riferimento del Segretario di Stato alla Famiglia sull’avanzamento degli interventi posti in essere a sostegno della natalità previsto durante i lavori della sessione congiunta delle Commissioni interessate, il prossimo 10 novembre".




