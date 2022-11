USL e UCS al Governo: "Le casse di AASS sono vuote? Quali provvedimenti adottati in questi tre anni?"

Sul deficit di bilancio di AASS intervengono nuovamente Unione Sammarinese Lavoratori e Unione Consumatori Sammarinesi chiedendosi quali provvedimenti siano stati presi dall'attuale Governo in questi tre anni per far cambiar rotta all'Azienda, se è vero che i problemi di AASS – come afferma il Segretario Lonfernini – risalgano alla scorsa legislatura.

E ancora una serie di domande: “C’è continuità tra la gestione insediatasi nel 2018, quando l’altro Governo ha “spostato” chi in 13 anni aveva non solo ripianato, ma portato in super utile AASS, e quella di oggi? E se sì, visti i risultati sotto gli occhi di tutti, perché? “Indipendentemente dalle risposte che arriveranno o forse no, - concludono USL e UCS - la realtà dei fatti è che la gente fatica sempre di più ad arrivare a fine mese e a districarsi fra mille burocrazie giornaliere e la politica non trova soluzioni, tutto il resto è “fuffa”.