Usl entra nella Coalizione Globale per la Giustizia Sociale

Diritti dell'ambiente e aiuti reali per le fasce fragili della popolazione

10 ago 2025
Unione Sammarinese Lavoratori entra a far parte della Coalizione Globale per la Giustizia Sociale, guardando in particolare ai diritti dell'ambiente con benefici per la collettività, ma nella consapevolezza - rimarca il sindacato - "che in questa corsa verso il green qualcuno rischia di rimanere indietro, perdere il lavoro, diventare ancora più povero, anche in Repubblica".

Secondo Usl , "uno Stato lungimirante dovrebbe intervenire con decisione mettendo in campo aiuti reali, accessibili soprattutto dalla fascia più fragile della popolazione. "Vigileremo - assicura il Segretario Generale Francesca Busignani - affinché questi temi restino nel radar della politica". 




