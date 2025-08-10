Usl entra nella Coalizione Globale per la Giustizia Sociale
Diritti dell'ambiente e aiuti reali per le fasce fragili della popolazione
Unione Sammarinese Lavoratori entra a far parte della Coalizione Globale per la Giustizia Sociale, guardando in particolare ai diritti dell'ambiente con benefici per la collettività, ma nella consapevolezza - rimarca il sindacato - "che in questa corsa verso il green qualcuno rischia di rimanere indietro, perdere il lavoro, diventare ancora più povero, anche in Repubblica".
Secondo Usl , "uno Stato lungimirante dovrebbe intervenire con decisione mettendo in campo aiuti reali, accessibili soprattutto dalla fascia più fragile della popolazione. "Vigileremo - assicura il Segretario Generale Francesca Busignani - affinché questi temi restino nel radar della politica".
