PARI DIGNITÀ USL: fari accesi sulla disabilità. Incontro di approfondimento sull'inclusione lavorativa "Abbattere le barriere culturali" e "puntare su una nuova norma più moderna e calata sulla realtà"

Mercato del lavoro e diritti al centro: USL apre la stagione congressuale, in attesa delle assise di settembre, con i temi dell'inclusione e la pari dignità lavorativa, a braccetto con il Servizio Disabilità dell'Iss. No all'indifferenza, l'imperativo ricordato anche da Stiven Ciacci, Segretario Particolare del Segretario di Stato al Lavoro. L'obiettivo è quello di valorizzare la persona, apprezzarne le attitudini e non rimarcarne i limiti. Occorre, anche nelle intenzioni della Segretaria di Stato alla Sanità, una visione strutturale, azioni incisive per favorire la partecipazione attiva di tutti nel contesto lavorativo, sia nel pubblico sia nel privato. “Parliamo tanto di inclusione – dice Francesca Civerchia, Responsabile della UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale – ma alle parole non seguono i fatti”. "Bisogna abbattere ancora quelle barriere che sono di fatto culturali, - sottolinea - abbracciando un nuovo paradigma che è quello davvero di pensare ai ragazzi come delle grandi risorse, come delle persone con delle qualità e quindi dobbiamo immaginarci, che è la cosa in realtà più semplice, che questi ragazzi possano dare il proprio contributo all'interno del nostro contesto e nel nostro mondo lavorativo questi ragazzi devono dare il proprio contributo; ed è una cosa veramente eccezionale".

Sullo sfondo, l'urgenza di una nuova legge, più moderna, tutelante, calata sulla realtà, su cui si sta già lavorando. “Un tema vitale che non deve uscire dai radar della politica, ma è necessario procedere con celerità e con una nuova norma che non sia burocratizzata” - osserva Francesca Busignani, Segretario Generale USL. "Una società che si ritiene all'avanguardia, - sostiene - che vuole tutelare i suoi cittadini, deve tutelare tutti i cittadini e soprattutto le fasce più deboli. Siamo partiti proprio da questo tema come prima giornata di avvicinamento al Congresso perché è un tema importante, è un tema che la politica ha ripreso in mano ma è un tema che non deve essere ripreso in mano e poi messo nel cassetto per essere ripreso in mano, non so, fra "x" mesi o in un lasso di tempo molto lungo. Bisogna affrontarlo e bisogna affrontarlo in maniera costruttiva, sinergica, collaborativa, unendo tutte le forze per fare in modo che tutte le persone nella società ma anche nel mondo del lavoro abbiano pari dignità e pari opportunità".

Folta la rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze con disabilità che vivono in prima persona le difficoltà che talvolta si presentano nel lavoro. Basilari le loro testimonianze insieme a quelle delle assistenti sociali Sabrina Urbinati e Chiara Genestreti.

Presentata nell'occasione l'opera del Segretario Federpensionati Luigi Maria Belisardi, nella quale spiccano "i colori in genere attribuiti alla disabilità", “che si spera non sbiadiscano – commenta Olga Mattioli di USL – a causa della nostra indifferenza”.

Nel video le interviste a Francesca Civerchia, Responsabile UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale e Francesca Busignani, Segretario Generale USL.

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