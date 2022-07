Usl: Francesca Busignani nuovo Segretario generale per acclamazione

Francesca Busignani è il nuovo Segretario Generale dell'Unione Sammarinese Lavoratori. È stata nominata per acclamazione dall'assemblea dei delegati del IV Congresso Confederale. La presidente dell'Unione Consumatori succede a Giorgia Giacomini, dunque nel solco rosa degli ultimi tre anni, e con la volontà di continuare nella strada tracciata dal vertice Usl. Sul futuro ha già le idee chiare "Sarà una Usl che pungolerà quando è ora, che non lascerà spazio a scuse come risposte e dovrà ricalibrarsi per poter ritrovare anche altre forme di dialogo per raggiungere tutti".

In allegato il discorso di Francesca Busignani