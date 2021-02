USL, Giacomini: "Per intervenire su pensioni e aliquote, occorre prima investire nello sviluppo"

Alla Segreteria alla Sanità ieri un primo incontro relativo alla Riforma Previdenziale cui ha partecipato l'USL. Riforma che per essere efficace, - fa notare il sindacato - non può trascurare una accurata disamina degli aspetti fiscali, giuslavoristici, assistenziali e di welfare. E non può prescindere nemmeno dalla messa in sicurezza del sistema bancario-finanziario, l’accordo con l’Ue, la Riforma del Mercato del Lavoro, investimenti per il rilancio delle imprese e del comparto turistico-commerciale. “Se pensiamo di poter intervenire su pensioni e aliquote, senza investire nello sviluppo e, quindi, sull’aumento di posti di lavoro - afferma il Segretario Generale Giorgia Giacomini - il risultato sarà solamente una recessione economica, con un evidente un peggioramento nella vita di pensionati e delle loro famiglie in un periodo non certo facile come quello attuale”. Altro elemento su cui riflettere infine per l'USL dovrà essere la previdenza complementare obbligatoria, per far sì – concludono - che Fondiss rappresenti un vero secondo pilastro a sostegno delle pensioni future dei cittadini”.