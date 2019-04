USL, il Direttivo servizi e commercio chiede interventi strutturali a sostegno del comparto

“Serve un progetto di sviluppo e una vera riforma del mercato del lavoro”. Riunito il Direttivo servizi e commercio USL, chiede interventi strutturali a sostegno del comparto. Rileva la mancanza di un piano di rilancio con infrastrutture e strutture di eccellenza che soddisfino la domanda turistica. Chiede di allargare il parterre della forza lavoro a sostegno del sistema pensionistico, così come “investire nella quantità nella qualità del lavoro, valorizzando il merito, puntando sulla formazione”, favorendo l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro con forme contrattuali dignitose. “Essenziale – afferma il segretario della Federazione Servizi Lucia Ceccoli – una politica del lavoro che punti sulla crescita, senza sacrificare lo sviluppo dell'individuo nelle sue accezioni personali e familiari, per garantire un reddito dignitoso ai singoli e gettito fiscale per lo Stato”.



