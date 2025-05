1 MAGGIO USL: “Il lavoro non è una conquista definitiva, ma un diritto da difendere ogni giorno” Nel messaggio del 1° Maggio, l’USL denuncia disuguaglianze persistenti nel mercato del lavoro sammarinese e chiede politiche concrete per tutelare giovani, donne e lavoratori vicini alla pensione, puntando su dignità, sicurezza e benessere.

Il lavoro come fondamento di giustizia, dignità ed equità, non solo come mezzo di sostentamento: è questo il cuore del messaggio lanciato dall’USL in occasione del 1° Maggio. Per la segretaria generale Francesca Busignani, la Festa dei Lavoratori è anche un momento per denunciare ciò che ancora non va e per chiedere con forza un cambiamento reale: “Non proclami, ma politiche. Non parole, ma fatti”.

Se da un lato San Marino registra dati occupazionali positivi, dall’altro, avverte l’USL, gli inquadramenti sono spesso più bassi rispetto al passato, e le disuguaglianze rimangono profonde. A pagarne il prezzo sono soprattutto i giovani, le donne e chi è vicino all’età della pensione. I primi faticano a trovare stabilità; le seconde continuano a essere penalizzate in termini di mansioni e retribuzioni; i terzi rischiano l’isolamento proprio quando l’esperienza dovrebbe diventare un valore.

L’USL evidenzia poi un paradosso inaccettabile: le donne che non lavorano, anche se in condizioni di fragilità, vengono escluse dai sussidi di maternità. “Come se la mancanza di un contratto cancellasse il bisogno di protezione sociale”, si legge nel comunicato. A tutto questo si aggiungono problemi ormai strutturali come ambienti di lavoro tossici, pressioni psicologiche e molestie che spingono molti a lasciare il lavoro non per scelta, ma per sopravvivenza. Da qui l’appello dell’USL per una vera riforma del welfare che risponda alle nuove fragilità, promuova formazione continua e garantisca sicurezza, orari sostenibili e una reale conciliazione tra vita e lavoro. “Chi lavora – conclude Busignani – ha diritto al rispetto, sempre. E investire nel benessere dei lavoratori deve essere una priorità collettiva.”

