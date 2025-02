SINDACATO USL: investire sul welfare genera nuovo sviluppo "La protezione sociale deve essere considerata un investimento, non un costo", ha dichiarato il Segretario Generale Francesca Busignani

USL: investire sul welfare genera nuovo sviluppo.

Il Consiglio Grande e Generale ha annunciato il potenziamento dell'Ufficio Statistica, un passo fondamentale per migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, elemento essenziale per definire strategie di sviluppo efficaci per il Paese. Tra le informazioni ritenute prioritarie, emerge la necessità di quantificare con precisione il peso della spesa per la protezione sociale sul PIL, così da comprendere meglio l’investimento di San Marino nel welfare.

L'Unione Sammarinese Lavoratori (USL) sottolinea come un sistema di protezione sociale solido non solo risponda alle esigenze di cura e assistenza, ma favorisca anche la coesione sociale e la stabilità economica. Tuttavia, al momento una parte significativa dei costi legati al welfare resta a carico delle famiglie, creando disuguaglianze e difficoltà per chi non può permettersi determinati servizi. Un primo passo nella direzione del sostegno sociale è stato compiuto con la modifica della Legge "Sviluppo", che ora consente ai giovani studenti assunti di mantenere la pensione ordinaria superstiti.

Tuttavia, per l’USL si tratta solo di un inizio e servono misure più ampie, come maggiori tutele per le future mamme, affinché il welfare diventi un vero strumento di crescita e giustizia sociale. "La protezione sociale deve essere considerata un investimento, non un costo", ha dichiarato il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani. "Dobbiamo garantire diritti e tutele a tutti, rafforzando così l'intera comunità e prevenendo ingiustizie future".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: