SINDACATI Usl invoca un aggiornamento della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Usl invoca un aggiornamento della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con una nota l'USL invoca un aggiornamento della Legge Quadro del 1998 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. “All'epoca – scrive il sindacato – eravamo un Paese all'avanguardia”, a distanza di 26 anni tuttavia la norma necessita di essere rivista. Si ricorda infatti il report annuale della Polizia Civile: 489 infortuni nel 2023; 60 in più rispetto all'anno precedente, sottolinea l'Unione Sammarinese dei Lavoratori. Fortunatamente nessun incidente mortale lo scorso anno; ma non c'è “nulla da esultare”, rimarca USL, che sollecita “alta attenzione sulla qualità del lavoro, così come sui livelli di inquadramento”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: