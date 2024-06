Usl, "la violenza di genere è anche economica": progressi e sfide

“Lavoratrici donne che vengono inquadrate a livelli più bassi rispetto alle mansioni che effettivamente svolgono”: così l'Usl, che in una nota riflette sull'aspetto della violenza economica e fa presente come, anche a San Marino dove i contratti Erga Omnes dovrebbe garantire parità di stipendio, occorre continuare a tenere alta l'attenzione. Il sindacato ricorda che Direttive europee sono spesso recepite tardivamente ed in maniera incompleta. Stessa cosa per le Convenzioni “la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – si legge- fa specifico riferimento al diritto agli assegni familiari, diritto purtroppo qui in Repubblica ancora negato a coloro che, non solo donne, non hanno una occupazione”. Come ribadito dal Segretario Francesca Busignani, la sfida verso una parità effettiva tra generi sul piano economico, richiede trasparenza sugli inquadramenti, accesso equo alle posizioni di leadership, ulteriore supporto alla conciliazione lavoro- famiglia, incentivi alle aziende virtuose e campagne di sensibilizzazione per combattere gli stereotipi di genere.