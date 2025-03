RISCHIO TERMICO Usl: misure normative urgenti contro il caldo estremo nei luoghi di lavoro Busignani: "Soluzioni efficaci per prevenire e arginare gli effetti dannosi e per garantire ambienti di lavoro sicuri"

Usl: misure normative urgenti contro il caldo estremo nei luoghi di lavoro.

Usl sollecita interventi celeri sul caldo estremo nei luoghi di lavoro, "problema che sta per tornare e che uno stato attento non può più ignorare" - avverte il sindacato. “Abbiamo bisogno di misure normative precise che impongano l'adozione di soluzioni efficaci per prevenire e arginare gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori – sostiene il Segretario Generale, Francesca Busignani. Improcrastinabile per Usl un incontro urgente con la Segreteria di Stato competente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: