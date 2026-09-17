Usl, Ricardo Daniel Ceccoli nuovo segretario federazione Servizi e Commercio

Avvicendamento alla guida della Federazione Servizi e Commercio dell’USL: i delegati riuniti nel quarto congresso federale hanno nominato nuovo segretario Ricardo Daniel Ceccoli, che raccoglie il testimone da Marco Santolini dopo un triennio denso di attività e di dossier. “Abbiamo fatto un buonissimo lavoro perché siamo riusciti a rinnovare tutti i contratti e addirittura in un triennio/quadriennio abbiamo già fatto due rinnovi dei contratti in quasi tutti i settori. Questo è fondamentale perché stiamo vivendo dal 2022 degli anni di inflazione molto forte ed è necessario dare una risposta per il potere d’acquisto dei lavoratori”, spiega il segretario uscente Santolini facendo un bilancio finale.

Risultati raggiunti anche grazie all’unità sindacale, la cui importanza è stata sottolineata da tutti i delegati intervenuti al congresso, in un dibattito al quale ha partecipato anche il segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori. Ma sono ancora tante le partite aperte che attendono Ceccoli, all’USL da tre anni dopo più di un decennio di lavoro di fabbrica, a contatto con le esigenze più pressanti dei lavoratori: retribuzione adeguata, possibilità di crescita professionale, bilanciamento con la vita privata. E sarà proprio l’aggiornamento della parte normativa dei contratti uno dei più importanti fronti di impegno del sindacato nel prossimo triennio.

Tanta l’emozione del nuovo segretario, dopo la sua nomina. “È un traguardo che è arrivato da solo, in modo naturale, sinceramente ancora non ci avevo pensato, non avevo realizzato quello che sta succedendo. Ora però ci si mette subito al lavoro per dare validità erga omnes ai contratti appena firmati del commercio e del bar, alberghi e ristoranti, quindi dovremo fare tante assemblee nei luoghi di lavoro. C’è la trattativa del settore bancario in corso e dobbiamo ancora aprire la trattativa per i lavoratori salariati dell’AASLP”, afferma Ceccoli.

Nel servizio le interviste a Marco Santolini e Ricardo Daniel Ceccoli







