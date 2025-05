VEM USL: "Riflessione urgente sulle dimissioni indotte causa violenze e molestie sui luoghi di lavoro" Busignani: "Non possiamo permetterci di minimizzare il problema"

USL: "Riflessione urgente sulle dimissioni indotte causa violenze e molestie sui luoghi di lavoro".

L'Unione Sammarinese Lavoratori rimette l'accento sulla violenza e molestie sui luoghi di lavoro, sottolineando come ancora oggi, sulle dimissioni rassegnate dalle vittime di abusi o mobbing, non sia contemplata la giusta causa per l’accesso agli ammortizzatori sociali. Un aspetto che il sindacato ha già portato all’attenzione della Segreteria di Stato competente, che ha avviato il Tavolo Tripartito inerente al fenomeno.

"Se vogliamo rilanciare il Paese, non possiamo permetterci di minimizzare il problema e perdere lavoratori competenti – sostiene il Segretario Generale Francesca Busignani - è fondamentale che il luogo di lavoro sia sicuro, sereno e rispettoso – conclude - per aumentare la produttività e lo sviluppo sano".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: