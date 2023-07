TEMPERATURE ESTREME USL: "Rischi sul lavoro, richiesto incontro urgente alla Segreteria di Stato" "Tagli di alcune aziende al sistema di condizionamento causa crisi energetica"

A fare da contraltare al maltempo sono in questi giorni le temperature estreme che mettono in difficoltà certe categorie di lavoratori più di altre, aumentando anche il rischio di incidenti sui luoghi di lavoro. Lo fa notare l'Usl che segnala "tagli" in alcune aziende del territorio rispetto ai sistemi di condizionamento, tagli probabilmente dovuti alla crisi energetica. E' stato pertanto richiesto un confronto urgente con la Segreteria di Stato al Lavoro, "per poter tutelare al meglio i lavoratori" - precisa il sindacato.

