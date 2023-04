USL riunisce il Direttivo, Busignani: “Serve dialogo, per scelte di crescita reale”

Nel video, l'intervista al Segretario Generale USL, Francesca Busignani

Dal Des - all'indomani del sit-in in Piazza della Libertà - ai contratti, fino alle forme di tutela del potere d'acquisto di lavoratori e famiglie, con particolare riferimento a bollette e caro-utenze. Il Direttivo Confederale USL fa il punto su temi aperti e sulle soluzioni, partendo dal ribadire la necessità di confronto con tutti gli attori in gioco, politica in testa, e tornando a chiedere obiettivi di sviluppo reale:

“Il dialogo deve servire proprio a dare crescita reale – dice la Busignani – con una economia reale, perché i cittadini aumentino il loro potere d'acquisto e facciano crescere il Paese in maniera corretta e non troppo accelerata. Perché le accelerazioni a volte portano a delle decelerazioni che ti fanno svegliare con delle situazioni poco simpatiche”.

