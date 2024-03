Usl: scongiurare il dilagare della povertà fra i pensionati

Usl: scongiurare il dilagare della povertà fra i pensionati.

La Federazione Pensionati dell'Unione Sammarinese Lavoratori lancia l'allarme per i tantissimi anziani, in Europa, che stanno scivolando sotto la soglia di povertà: "le cosiddette minime non consentono ad un essere umano di soddisfare nemmeno le più elementari esigenze" - scrive il Segretario Luigi Maria Belisardi -. "È importante non farli sentire soli e abbandonati, ad esempio va bene la tecnologia sempre più presente ma non scordiamoci le fasce più deboli che hanno bisogno del contatto umano". Per questo chiede che i servizi siano garantiti in base al bisogno, ma devono essere fruibili con i giusti mezzi anche in base all'età. Problematica che non vede indenne anche San Marino. "È di fondamentale importanza ripensare a un sistema previdenziale più tutelante che ridia dignità e indipendenza a persone che hanno contribuito fattivamente a costruire il nostro Paese”.

