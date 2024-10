Usl secondo sindacato del Paese: il grazie agli iscritti

"Siamo riusciti a diventare il secondo sindacato della Repubblica di San Marino per il secondo anno consecutivo dopo soli 16 anni di attività". Il ringraziamento dei vertici dell'Unione sammarinese lavoratori arriva tramite nota stampa agli iscritti. "Noi dell’USL siamo proprio come voi. Siamo professionali certo, ma non dimentichiamo mai che dietro ogni pratica, ogni trattativa, ogni battaglia sindacale, ci sono persone con storie, sogni e difficoltà; e questo ci rende ancora più determinati nel nostro impegno quotidiano". Ribadiscono poi, nonostante le differenze tra le tre sigle, "crediamo fermamente che l’unità sindacale sia importante. Solo uniti possiamo essere più incisivi nella difesa dei vostri diritti e nel miglioramento delle vostre condizioni di lavoro e di vita".

