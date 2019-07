Usl: "Serve una cultura della sicurezza"

L'Usl torna sui recenti casi di infortunio sul lavoro. “Episodi – scrive il sindacato – che devono far riflettere. “Occorre tenere alta la guardia – sottolineano - intensificare i controlli e le iniziative di prevenzione, a partire dalla formazione, corretta e puntuale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici”. Per l'Usl “è opportuno da una parte aggiornare la normativa vigente e dall’altra attivarsi per una definizione sempre più precisa delle responsabilità e dei compiti . Il fatto che molte realtà, sia pubbliche che private, - continua il sindacato - trascurino l’importanza di tali aspetti non ci trova d’accordo; l'idea che gli investimenti in materia di salute e sicurezza siano considerati un costo non deve essere perseguita, - concludono - al contrario bisogna considerare le risorse da destinare alla prevenzione degli infortuni un'opportunità di sviluppo”.