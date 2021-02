SINDACATO USL: "Serve una reale condivisione delle scelte"

USL: "Serve una reale condivisione delle scelte".

Per USL si rende “assolutamente necessario intraprendere un percorso di confronto sulle riforme strutturali e in generale sui temi prioritari per il Paese. Il sindacato invoca una “reale” e “vera” condivisione delle scelte. Sul prestito ponte, poi “che sia spiegato in maniera chiara l’impiego di ogni singolo euro ricevuto; richieste anche azioni per il rilancio del settore bancario e finanziario e maggiori approfondimenti sullo stato d’avanzamento del negoziato con l’Ue. USL si dice disponibile al confronto sulla riforma delle pensioni ma “non su riforme inaccettabili come l’IGR in cui – sottolineano - si è ancora ben lontani da una “vera” equità fiscale e dell’IVA che non dovrà “pesare” sul consumatore finale”. Infine sui vaccini, “non servono ulteriori parole – conclude l'USL - ma servono fatti. Il Paese non può più aspettare”.

