SINDACATO Usl sul gender gap: "Pari diritti per le donne" Per il sindacato il divario "è purtroppo presente, a volte palesemente, a volte sotto un’apparente uguaglianza"

Usl sul gender gap: "Pari diritti per le donne".

Riflessione dell'Usl invece sul gender gap, il divario – specifica - fra genere maschile e femminile nel mondo del lavoro, è purtroppo presente, a volte palesemente, a volte sotto un’apparente uguaglianza. A San Marino – ricorda il sindacato - grazie ai contratti con validità erga-omnes le cose vanno certo meglio che altrove e tuttavia non si può far finta che non vi siano ad esempio casi in cui le donne sono pagate meno perché assunte con livelli più bassi. Urge dunque riflettere - conclude l'Usl - su come poter contrastare questo gap, con l’auspicio che si possa andare verso una stagione dove la donna possa vantare realmente pari diritti".

